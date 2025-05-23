Шесть лет за гриб: в России ужесточили наказания за сбор краснокнижных видов

В 2025 году грибникам стоит быть особенно осторожными: случайный сбор грибов из Красной книги может обойтись в 5 тысяч рублей, а преднамеренный — в тюремный срок до шести лет и штраф до двух миллионов, сообщает Общественное Телевидение России .

С 2023 года в России действует ответственность за сбор редких грибов, занесенных в Красную книгу. В 2025 году в список входят 40 видов, включая мухомор крошащийся, трюфель летний, опенок чеканный и другие. Даже случайное попадание такого гриба в корзинку грозит штрафом до 5 тысяч рублей. А если удастся доказать, что сбор был преднамеренным — сумма вырастает до миллиона. За продажу — до трех миллионов и до девяти лет лишения свободы.

Проблемы могут возникнуть даже при покупке грибов на трассе: без чека сложно подтвердить, что вы не сами их собрали. А если выложить фото «улова» в соцсети — это тоже может считаться доказательством умысла.

Разрешен сбор любых грибов, не включенных в Красную книгу, но и здесь важно учитывать региональные ограничения. Например, в Челябинской области нельзя собирать слишком мелкие лисички. Кроме того, если вы планируете продавать грибы, требуется договор аренды лесного участка.

Новичкам стоит быть особенно внимательными: съедобные грибы часто похожи на ядовитые. Так, шампиньоны легко спутать с бледной поганкой, а летние опята — с опенком серножелтым.