РИАМО - 15 мар. Россияне потратили на 5,5 тыс. туров в столицу в весенне-летний сезон прошлого года 287,5 млн рублей. Путешественникам вернулись 57,5 млн рублей по программе туристического кешбэка, еще 32,2 млн рублей кешбэка — за проживание в отелях Москвы, сообщает пресс-служба городского комитета по туризму.

«Только за весну и лето прошлого года российские туристы оплатили проживание в отелях и приобрели туры в Москву на сумму около 450 млн рублей. Туристический кешбэк для них составил почти 90 млн рублей», — сказала заммэра столицы — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

По ее словам, на фоне пандемии Covid-19 многие страны мира стали активнее развивать внутренний туризм. Такая работа помогла поддержать отрасль.

Туристический кешбэк — это программа Ростуризма по поддержке путешествий по РФ. Для получения кешбэка следует купить тур, оплатить проживание в гостинице или забронировать круиз у туроператоров, которые являются партнерами программы. Оплатить путешествие нужно банковской картой «Мир».

В течение 5 дней на карту вернется 20% от стоимости поездки, максимальная сумма возврата — 20 тыс. рублей.

Со вторника прием заявок на туристический кешбэк в России возобновляется. Программа будет действовать 1,5 месяца — продажи путевок открыты до 1 мая (совершить поездку можно до 1 июля).