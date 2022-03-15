РИАМО - 15 мар. В московский «Банк технологий» внесли разработку компании «Аскон», она начала поставки системы проектирования «Компас-3D v20» для работы на компьютерах с отечественными операционными системами «Альт» и Astra Linux, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«(«Компас-3D v20» - ред.) позволит столичным промышленникам перейти с операционной системы Windows на альтернативную программную платформу российских разработчиков», - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

По его словам, разработка компании «Аскон» поможет ускорить процесс импортозамещения в российской сфере ИТ. На сегодняшний день в «Банке технологий» собрано 138 одобренных технологических решений. 92 разработки относятся к внедрению отечественного программного обеспечения.

По словам директора по продукту «Компас-3D» компании «Аскон» Игоря Волокитина, систему «Компас-3D v20» уже сегодня можно использовать на рабочих местах, оборудованных операционной системой Linux.