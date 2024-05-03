МИД Германии вызвал поверенного в делах России из-за кибератаки 2023 года

МИД ФРГ вызвал временного поверенного в делах России. Как утверждают в Берлине, это связано с хакерской атакой 2023 года, которую якобы совершила российская группа, сообщает «Интерфакс» .

По информации ведомства, вызов временного поверенного в делах России связан с кибератакой на электронную почту руководства Социал-демократической партии Германии. Не оставить без ответа хакерскую атаку обещала и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«Это неприемлемо и не останется без последствий», — заявляла она на пресс-конференции.

Ранее член партии «Альтернатива для Германии» и уполномоченный фракции по правам русских в ФРГ Евгений Шмидт заявил, что власти и СМИ страны распространяют сообщения о якобы причастности партии к шпионским скандалам. По его словам, манипулировать общественным мнением начали перед выборами в Европарламент и ландтаги на востоке ФРГ.