Члена Молодежного парламента при Госдуме арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ*
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Тверской районный суд Москвы вынес обвинительное решение в отношении председателя комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме РФ Данила Морозова за публичную пропаганду ЛГБТ*, сообщает Mash.
Морозова наказали арестом сроком на 15 суток и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Сомнительные посты с запрещенной символикой ЛГБТ* глава комиссии при Госдуме опубликовал в личном Telegram-канале еще в 2022 году, но к ответственности его привлекли только сейчас.
Данил Морозов учится на четвертом курсе Высшей школы экономики, ему 22 года.
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