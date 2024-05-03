Члена Молодежного парламента при Госдуме арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ*

Тверской районный суд Москвы вынес обвинительное решение в отношении председателя комиссии по регламенту и контролю Молодежного парламента при Госдуме РФ Данила Морозова за публичную пропаганду ЛГБТ*, сообщает Mash .

Морозова наказали арестом сроком на 15 суток и штрафом в размере 50 тыс. рублей. Сомнительные посты с запрещенной символикой ЛГБТ* глава комиссии при Госдуме опубликовал в личном Telegram-канале еще в 2022 году, но к ответственности его привлекли только сейчас.

Данил Морозов учится на четвертом курсе Высшей школы экономики, ему 22 года.

Ранее Генпрокуратура России начала проверку в отношении ЦУМа. Поводом для разбирательства стала продажа футболок с редкими фотографиями группы t.A.T.u.

* Международное движение признано экстремистским в РФ