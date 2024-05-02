ЦУМ проверят на пропаганду ЛГБТ* из-за футболок с группой t.A.T.u
Фото - © A.Savin. Собственная работа/Wikipedia.org
Генпрокуратура РФ проверит ЦУМ на пропаганду ЛГБТ* из-за продаваемых футболок VETEMENTES с редкими принтами российской группы t.A.T.u, сообщает Mash.
На рубашках и платьях напечатана картинка с обложки винила t.A.T.u, где есть ремикс хита All The Things She Said. На ней одна из солисток Лена Катина лежит в объятиях другой солистки Юлии Волковой.
Футболка с коротким рукавом продается за 75 тыс. рублей, платье — за 96 тыс. рублей со скидкой.
Данная продукция смутила главу ФПБК Виталия Бородина, который и обратился в Генпрокуратуру. Он попросил специалистов проверить и запретить одежду, если там есть пропаганда однополой любви.
* Международное движение признано экстремистским в РФ