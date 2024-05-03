На Пенягинском шоссе в Красногорске 5 мая ограничат движение на время Пасхи
Фото - © Минтранс Подмосковья
В Красногорске на участке Пенягинского шоссе ограничат движение 5 мая на время проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Движение будет перекрыто с 8:00 до 17:00 на участке от Пенягинского кладбища до ул. Знаменской.
Объезд возможен по улично-дорожной сети города: ул. Речной, Зенитчиков, Генерала Белобородова. А также по Волоколамскому и Пятницкому шоссе.
Водителей просят быть внимательными, планировать свой маршрут заранее и соблюдайте ПДД.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что власти региона видят запрос от жителей новых микрорайонов на обеспечение транспортной доступности.
Он также назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона.