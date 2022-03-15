РИАМО - 15 мар. Самые высокие зарплаты в Москве в этом месяце работодатели предлагают разработчикам, дезинфектору и рекрутеру, сообщает РИА Новости.

По рейтингу сервиса Работа.ру, до 450 тыс. рублей предлагают платить Senior Java-разработчику в банке. У кандидата на эту должность должен быть опыт разработки высоконагруженных проектов и микросервисов от 3 лет, а еще навык проектирования распределенных нагруженных систем. По данной вакансии есть возможность удаленной работы.

В компании, занимающейся отделочными работами, ищут гендиректора. Ему готовы платить до 300 тыс. рублей. Соискатель должен иметь высшее образование в строительной сфере, опыт работы на руководящих должностях от 3 лет, знание специфики отделочных работ.

Разработчику 1С-Битрикс предлагают зарплату до 250 тыс. рублей. От него нужны уверенные знания Bitrix Framework (D7, ORM), опыт написания своих компонентов и модулей для 1С-Битрик. Соискателю предлагают ДМС, скидки по ДМС для родственников, кешбэк до 30% от стоимости фитнес-абонемента, корпоративные тарифы в фитнес-центры и т.д.

Кроме того, в столице компания ищет дезинфектора, специалисту готовы платить от 210 тыс. рублей. Ему нужно будет проводить дезинсекцию жилых помещений, согласовывать план работ и окончательную стоимость. На данную вакансию ждут соискателя со средним профессиональным образованием и опытом работы от 1 года.

Заплату до 200 тыс. рублей может получать IT-рекрутер. Ему нужно будет искать и подбирать сотрудников в сфере IT, интервьюировать и оценивать соискателей, анализировать рынок труда, формировать базу кандидатов. У рекрутера должен быть опыт работы в подборе персонала в сфере IT и digital от 2 лет. Сотруднику от компании предоставляется возможность изучать английский язык.