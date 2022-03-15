РИАМО - 15 мар. В марте в столице планируют передать под заселение 7 домов, построенных в рамках программы реновации старого городского жилфонда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом месяце под заселение планируется передать 7 новостроек, что позволит организовать переезд порядка 2,4 тыс. жителей из 12 старых домов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Новые дома находятся в районах Зюзино, Царицыно, Южное Медведково, Кузьминки и Лосиноостровский.

По словам руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, в столице ведется переселение жителей из 438 домов в 158 стартовых многоэтажек. При этом 77 домов отселены полностью, 84 дома снесены. В новые квартиры переехали 47,6 тыс. горожан.

По программе реновации в Москве построили уже 185 домов. Их общая площадь составляет 2,4 млн кв. м. Переселение начали свыше 72 тыс. человек.