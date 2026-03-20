В Реутове обсудили новые правила отчетности НКО

Семинар «Отчетность некоммерческих организаций» прошел 20 марта в Реутове с участием представителей министерства юстиции Московской области, городских властей и руководителей НКО. Участники обсудили переход на электронный формат документооборота и новые требования к отчетности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В тематической встрече приняли участие представители министерства юстиции Московской области, заместители главы Реутова, члены общественной палаты города и руководители социальных объединений. Основное внимание уделили механизму обработки информации о деятельности НКО в цифровом формате.

Участники подчеркнули значимость работы муниципальных и региональных общественных организаций, а также отметили эффективность взаимодействия с государственными структурами при реализации социальных инициатив и поддержке жителей.

«В этом году в силу вступили новые правила и формы отчетности некоммерческих организаций. В первую очередь изменения затронули электронный вариант документооборота. Наш сегодняшний семинар призван обеспечить квалифицированную консультацию для всех желающих в ходе прямого общения», — прокомментировала заместитель главы Реутова Лилия Бабалова.

После завершения семинара руководители НКО задали спикерам вопросы, касающиеся практического применения новых требований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.