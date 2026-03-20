Набиуллина считает, что рано говорить о тенденции к падению курса рубля

Рассуждать о тенденции на ослабление курса рубля рано. Валюта в последние недели ослабла, но находится в том диапазоне, в котором была в 2025 году, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров Банка России, сообщает его пресс-служба.

Обстановка на Ближнем Востоке оказывает влияние на состояние мировых рынков сырьевых продуктов. То, какой эффект будет оказан на экономику России, зависит от ряда факторов.

Среди них то, какой будет масштаб геополитических событий. Также влияет то, насколько долго будет продолжаться конфликт.

ЦБ РФ считает преобладающими проинфляционные риски. Из-за геополитической обстановки оценки будущей инфляции могут падать.

Благодаря динамике инфляции, падения внутреннего спроса удалось принять решение об уменьшении ключевой ставки до 15%. Центробанк России собирается двигаться плавно и сбалансированно для уменьшения уровня инфляции до 4%.

