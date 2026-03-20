В Можайске представили опыт поддержки семей участников СВО

Можайский округ представил практику помощи семьям участников специальной военной операции на региональной встрече 19 марта в Подмосковье. В мероприятии приняли участие представители фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО и «Союза женщин России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоговая встреча объединила лидеров общественных движений и органов власти. В ней участвовали вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и министр территориальной политики Юлия Губанова. Делегацию Можайского округа возглавила заместитель главы округа Ольга Спиридонова.

Главной темой стало подведение итогов совместной работы областного филиала фонда «Защитники Отечества», регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО и «Союза женщин России». Социальный координатор фонда Галина Аксенова и настоятельница Спасо-Бородинского монастыря игумения Серафима представили проект православных гостиных «Теплые вечера» — цикл встреч для жен и матерей погибших и пропавших без вести бойцов.

«Честно сказать, первая встреча была тяжелой. Никто не знал, как пойдет общение, найдутся ли нужные слова. Но все прошло хорошо. Мы провели совместный молебен, и с того момента такие встречи стали традицией», — рассказала Галина Аксенова.

Центром встреч стал Спасо-Бородинский монастырь. Игумения Серафима отметила, что судьба Маргариты Тучковой, основавшей обитель на месте гибели мужа — героя войны 1812 года, придает проекту особый духовный смысл.

«Сегодня мы говорим, что она стала небесной покровительницей всех жен и матерей, потерявших близких на полях сражений разных эпох. Она — опора и для семей участников специальной военной операции», — подчеркнула игумения.

Как отметили на встрече, глава округа Денис Мордвинцев держит на личном контроле вопросы поддержки семей защитников и поддерживает инициативы совместных мероприятий и поездок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.