РИАМО - 14 мар. Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал закупку на проектирование и капитальный ремонт больницы в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Закупка опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок. Проектирование и капремонт объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья».

Капитальный ремонт медучреждения будет профинансирован за счет средств бюджета Московской области.

Работы завершат в 2024 году.