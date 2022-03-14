РИАМО - 14 мар. Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, что в Москве не может возникнуть стабильной популяции мадагаскарских тараканов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Это связано с тем, что эти виды тараканов довольно требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. Поэтому российских климат им не подходит.

«Мадагаскарские тараканы очень требовательны к состоянию окружающей среды и питанию. В наших широтах возникновение стабильной популяции невозможно», - сказал Буримистров.

Он уточнил, что этот вид тараканов не контактирует с другими насекомыми. И не может быть переносчиком инфекций или заболеваний.

По его словам, кроме шипящих звуков, которые они издают, никакой другой опасности они не представляют.

Ранее доктор биологических наук, профессор, заведующая отделом дезинсекции НИИ дезинфектологии ФНЦ гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Светлана Рославцева сообщила, что колонии мадагаскарских шипящих тараканов появились в Москве из-за ошибки любителей экзотических питомцев.