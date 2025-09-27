В Москве дядя пригрозил 10-летней племяннице, что изнасилует ее бутылкой

В Москве дядя-алкоголик пригрозил 10-летней племяннице, что изнасилует ее бутылкой, а затем снял перед ней штаны. Мужчина получил 13 лет колонии, сообщает «МК: срочные новости» .

Мужчина жил в одной квартире на Волочаевской улице вместе с матерью, братом, его женой и их двумя детьми. Он занимал свободную комнату, остальные родственники жили в двух других комнатах.

У семьи уже давно были претензии к мужчине. Он выпивал, ругался матом, вел себя агрессивно, бил посуду. В какой-то момент на кухне он пригрозил своей 10-летней племяннице, что изнасилует ее бутылкой. Затем он спустил штаны.

Терпение семьи в этот момент лопнуло — они написали заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело. В итоге мужчине дали 12 лет колонии.

