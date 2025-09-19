Рецидивист-педофил из тюрьмы в Липецкой области совратил 34 ребенка в интернете

В Липецкой области суд приговорил педофила-рецидивиста к 24 годам лишения свободы за совращение несовершеннолетних через интернет, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Установлено, что в 2022 году осужденный отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Липецкой области за преступления против половой неприкосновенности детей. При этом мужчина вел переписку с несовершеннолетними в соцсетях.

Педофилу, который представлялся ровесницей несовершеннолетних, удалось злоупотребить доверием 34 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Он отправлял детям интимные фото, а в ответ получал их обнаженные снимки. После этого рецидивист шантажировал детей, принуждая присылать ему новые интимные фото и видео.

Мужчину признали виновным по п. п. «а, б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера), п. п. «б, в» ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение лица к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа), ч. 5 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних), ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (покушение на изготовление и распространение порнографических материалов среди несовершеннолетних).

Суд назначил педофилу-рецидивисту меру пресечения в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.