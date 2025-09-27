Опасный тренд прыжков с моста появился в Сети

Недавно зумер из Омска спрыгнул с Метромоста в реку Иртыш ради эпичных кадров для подписчиков. Он прыгнул с высоты 30 м, чтобы получить побольше лайков.

Видео своего безумного поступка блогер выложил в Сеть. Кадры получились эпичными, и после этого взрослые опасаются, что их дети тоже захотят повторить трюк.

Для парня прыжок обошелся травм. Но после публикации к нему возникли вопросы у полиции.

Ранее в Сети стал вирусным тренд на «улыбку Джокера». Молодые люди разрезали себе уголки губ. Пластический хирург Надежда Рождественская предупредила, что такой надрез может привести к асимметрии и повреждению анатомии круговой мышцы рта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.