Режут губы ножницам: у школьниц появился новый пугающий тренд в TikTok

сегодня в 17:31

Мизулина рассказала о тренде у школьниц с разрезанием губ ножницами в TikTok

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала об опасном тренде в TikTok среди школьниц. Они разрезают уголки губ, чтобы визуально увеличить размер рта.

Результат школьницы снимают на видео. Затем делятся им со своими подписчиками.

На одном из опубликованных Мизулиной видео у юной девушки идет кровь из уголков губ. Вторая девочка нанесла себе глубокие порезы.

Мизулина призвала родителей подростков обратить внимание на этот опасный тренд и проследить, чтобы дети в нем не участвовали.

