Режут губы ножницам: у школьниц появился новый пугающий тренд в TikTok
Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала об опасном тренде в TikTok среди школьниц. Они разрезают уголки губ, чтобы визуально увеличить размер рта.
Результат школьницы снимают на видео. Затем делятся им со своими подписчиками.
На одном из опубликованных Мизулиной видео у юной девушки идет кровь из уголков губ. Вторая девочка нанесла себе глубокие порезы.
Мизулина призвала родителей подростков обратить внимание на этот опасный тренд и проследить, чтобы дети в нем не участвовали.
Ранее директор Лиги безопасного интернета призвала проверить скандальный альбом Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог» на пропаганду наркотиков. Она считает, что признаки этого есть «как минимум в половине треков».