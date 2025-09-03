Хирург рассказала, чем опасен тренд на «улыбку Джокера»

В погоне за вирусным трендом на «улыбку Джокера», набирающим обороты в интернете, молодые люди все чаще прибегают к небезопасным разрезам уголков губ . Пластический хирург Надежда Рождественская в беседе с главным редактором ИА «Стационар-пресс» Алексеем Никоновым рассказала, чем чревата такая процедура, сообщает pravda-nn.ru .

По ее словам, самостоятельное выполнение подобной манипуляции может привести к асимметрии и повреждению анатомии круговой мышцы рта. Из-за обильного кровоснабжения данной области возникает опасность задеть крупную артерию и спровоцировать сильное кровотечение.

Более того, шрамы на лице могут указывать на психическую нестабильность. Врач отметила, что впоследствии человек, поддавшийся веянию тренда на «клоунскую» улыбку, рискует столкнуться с трудностями при построении карьеры и самореализации в престижных сферах деятельности.

Придать губам желаемую форму безопасно и профессионально поможет процедура «корнерлифтинг», выполняемая квалифицированным пластическим хирургом, заключила Рождественская.