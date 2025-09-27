Гладков: ВСУ обстреляли Белгород, повреждены автомобили и здания
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинские силы нанесли ракетные удары по Белгороду. Повреждения получили автомобили и здания, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Удин из ударов пришелся на дорожное полотно. В результате прилета пострадал коммерческий объект — там повреждено остекление.
Также из-за удара поврежден многоквартирный дом — выбиты стекла на двух этажах. Осколками повреждены 10 автомобилей.
По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется.
Ранее мирный житель погиб при взрыве боеприпаса в Белгородской области. Это произошло на окраине населенного пункта Репяховка Краснояружского района.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.