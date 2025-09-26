сегодня в 20:22

Гладков: мирный житель погиб при взрыве боеприпаса в Белгородской области

Мирный житель погиб в результате детонации боеприпаса на окраине населенного пункта Репяховка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего, хотя понимаю, что никакие слова не смогут утешить их горе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Ранее в Белгороде украинский беспилотник сдетонировал около здания горадминистрации. В результате ЧП были ранены два человека.

С начала СВО Белгородская область регулярно подвергается ракетным обстрелам или атакам беспилотников со стороны киевского режима.

