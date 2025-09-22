Дрон сдетонировал у администрации Белгорода, двое ранены

сегодня в 08:29

В Белгороде украинский беспилотник сдетонировал около здания горадминистрации. В результате ЧП были ранены два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что пострадали женщина (проникающее осколочное ранение голени) и мужчина, у которого поверхностная рана лица. Медики скорой помощи доставляют пострадавших в горбольницу № 2. Им оказывается вся необходимая помощь.

По словам губернатора, информация о последствиях удара противника в городе еще уточняется. Все оперативные службы региона работают на местах.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что прошлой ночью над страной сбили 114 беспилотников ВСУ. Из них 19 дронов уничтожили над Белгородской областью.

