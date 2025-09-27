Лавров: Россия не планирует нападать на страны НАТО и Евросоюза

Запад часто обвиняет Россию в том, что она якобы хочет напасть на страны НАТО и Евросоюза. У Москвы нет подобных намерений, это провокации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, сообщает РИА Новости .

По словам российского министра, НАТО продолжает экспансию. Альянс приближается вплотную к границам РФ, несмотря на «данные советским лидерам заявления не продвигаться на Восток».

Кроме того, как подчеркнул Лавров, представители Запада все чаще начали произносить угрозы в адрес России. Они оправдывают это тем, что Москва якобы планирует нападение на НАТО и ЕС. При этом президент РФ Владимир Путин много раз говорил, что это не так.

«У России не было и нет подобных намерений. Однако любая агрессия против моей страны получит решительный отпор», — сказал Лавров.

Ранее министр заявил, что НАТО и ЕС руками Украины объявили Москве войну и прямо в ней участвуют.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.