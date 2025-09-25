Лавров: НАТО и ЕС руками Украины объявили Москве войну и прямо в ней участвуют

Западные страны спровоцировали кризис на Украине. ЕС и НАТО руками Киева воюют с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ГА ООН, сообщает ТАСС .

По словам российского министра, именно действия Запада стали причиной начала конфликта на Украине. Европа прямо объявила войну России, но воюет она руками украинцев.

Кроме того, НАТО и ЕС прямо участвуют в данном кризисе.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «бесцельными» действия РФ на Украине. Он сравнил РФ с «бумажным тигром».

