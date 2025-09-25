Лавров: НАТО и ЕС руками Украины объявили Москве войну и прямо в ней участвуют
Фото - © РИА Новости
Западные страны спровоцировали кризис на Украине. ЕС и НАТО руками Киева воюют с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на полях ГА ООН, сообщает ТАСС.
По словам российского министра, именно действия Запада стали причиной начала конфликта на Украине. Европа прямо объявила войну России, но воюет она руками украинцев.
Кроме того, НАТО и ЕС прямо участвуют в данном кризисе.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал «бесцельными» действия РФ на Украине. Он сравнил РФ с «бумажным тигром».
