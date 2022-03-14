РИАМО - 14 мар. Подземный переход на улице Советской площади в Дмитрове передали из областной собственности в муниципальную для реализации масштабного проекта по благоустройству, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

«Передача земельных участков и объектов недвижимости для благоустройства из областной собственности в муниципальную является приоритетным направлением в нашей работе», - подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что активное сотрудничество Минмособлимущества с органами местного самоуправления позволяет создавать в муниципалитетах новые объекты благоустройства, которые будут важны для комфорта жителей и станут новыми точками притяжения для гостей Подмосковья.

Подземный переход, переданный в собственность Дмитровскому округу, имеет площадь 161,4 кв. м. В будущем администрация округа хочет провести масштабное благоустройство по созданию комфортной городской среды самой площади и прилегающей территории. Подземный переход планируют использовать как диспетчерскую с пунктом управления фонтанами и звуковым оповещением.