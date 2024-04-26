В Подмосковье к 1 сентября откроют самую большую инвестиционную школу. Соцобъект на 1 735 мест строят в ЖК «Новое Медведково» городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Сейчас на объекте задействовано порядка 320 человек. Завершены черновые отделочные работы, ведется обшивка фасада и чистовая отделка. В скором времени строители приступят к монтажу оборудования для пищеблока. Фасадные работы будут полностью выполнены до конца мая.

В здании площадью более 21 тыс. кв. метров предусмотрены четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая и другие помещения. Прилегающая территория будет полностью благоустроена для занятий спортом и отдыха.

«Новое Медведково» — жилой квартал комфорт-класса, расположенный в северо-западной части Мытищ, рядом с Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. В настоящее время здесь построены и введены в эксплуатацию 28 корпусов из 37 запланированных. В ЖК уже открыты лингвистическая гимназия на 768 мест и два детских сада для 400 малышей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.