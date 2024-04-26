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Спортсмены Подмосковья завоевали две медали на соревнованиях по велоспорту

Подмосковные спортсмены завоевали две медали на соревнованиях по маунтинбайку. В активе региональной команды золото международного турнира и серебро Всероссийских состязаний, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанница регионального «Училища олимпийского резерва № 1» стала лучшей на международных соревнованиях среди женщин в дисциплине «кросс-кантри, короткий круг». Александра Ушакова тренируется под наставничеством тренера отделения «велоспорт» Сергея Филатова.

Еще один подмосковный спортсмен Кирилл Сериков занял вторую ступень пьедестала почета в рамках всероссийских соревнований по маунтинбайку среди юношей 15-16 лет.

Международные и всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайк проходят в поселке Псебай Краснодарского края с 24 по 28 апреля. Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.