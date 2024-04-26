Паркинг на 300 машино-мест появится в ЖК «Новая Щербинка» Подольска

Строительство пятиэтажного паркинга площадью 10,5 тыс. квадратных метров стартовало в декабре 2023 года. На сегодняшний день строительная готовность объекта — 10%: выполнено устройство фундаментов, рабочие ведут работы по устройству подземной части здания. Завершат строительство объекта в феврале 2025 года.

Многоуровневый паркинг предназначен для автовладельцев из жилого комплекса «Новая Щербинка». Автостоянка рассчитана на 300 машино-мест.

В «Новой Щербинке» под надзором Главгосстройнадзора уже построено пять жилых домов и детский сад. В настоящее время идет строительство еще четырех многоквартирных домов и общеобразовательной школы. В планах — возведение второго детского сада.

Всего под надзором Главгосстройнадзора в Московской области в настоящее время строят 27 автостоянок, речь идет как о встроенных подземных паркингах, так и об отдельно стоящих объектах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.