В Подмосковье выявлено более 110 нарушений правил охоты

Сезон охоты в регионе продолжается. Инспекторы охотнадзора Минэкологии Подмосковья проводят рейдовые мероприятия в целях соблюдения охотниками обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также выявляют нарушителей, не соблюдающих эти правила, сообщает пресс-служба ведомства.

«Сезон охоты на вальдшнепов, тетеревов, глухарей, гусей и уток из укрытия на юге региона уже завершился, однако на севере он продлится до 29 апреля включительно, — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Кроме того, охота из укрытия исключительно с использованием живой подсадной утки разрешена на всей территории области до 10 мая, однако не все охотники соблюдают обязательные требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. На сегодняшний день уже выявлено 114 нарушений, на нарушителей составлены протоколы по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ».

Охотнадзор напоминает, что сезон охоты на юге региона уже завершился, на севере области он продлится вплоть до 29 апреля. В этот период в день охотнику разрешено добыть не более 5 гусей, 5 селезней кряквы и 5 селезней других видов уток, а также не более 3 вальдшнепов. Глухарей и тетеревов разрешается добыть только одну особь за весь сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее 5 токующих самцов одновременно. Также охота из укрытия исключительно с использованием живой подсадной утки разрешена на всей территории области с 20 марта по 10 мая.

«Специалисты охотнадзора проверяют у охотников разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки, отслеживают добытые ими виды животных и их количество. На нарушителей не только выписываются протоколы, с ними также проводятся профилактические беседы для недопущения в дальнейшем ими подобного рода нарушений», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.