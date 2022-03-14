РИАМО - 14 мар. В условиях санкций со стороны западных стран у жителей Подмосковья, работающих в иностранных компаниях, вызывает беспокойство возможность потери работы. Депутаты Мособлдумы в своих округах будут вести разъяснительную работу, рассказывать о том, куда жители могут обратиться, если потеряли работу. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» Игоря Брынцалова, также депутаты проведут встречи с представителями предприятий в своих округах, чтобы выявить, какие меры поддержки сейчас наиболее актуальны. Они еще раз напомнят о том, что компаниям необходимо уведомлять через портал «Работа в России» о наличии вакансий.

«Московская область – инвестиционно привлекательный регион, здесь работает огромное количество предприятий и работодатели предлагают различные варианты трудоустройства», – подчеркнул Брынцалов.

На портале «Работа в России» в Подмосковье можно найти свыше 55 тыс. вакансий с заработной платой от 20 тыс. рублей.

Так, для местных жителей начала работать горячая линия, куда можно обратиться для помощи в трудоустройстве. Для этого нужно набрать номер 122, далее кнопка 6 и кнопка 1.

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