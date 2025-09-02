13 беспилотников ВСУ перехватили ночью над Россией
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Минувшей ночью ликвидированы 13 украинских дронов самолетного типа, их сбили над Ростовской областью, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
БПЛА уничтожили дежурными средствами ПВО.
Ранее три украинских БПЛА уничтожили над Воронежской областью почти за час. Их сбили системы ПВО.
Также в августе в Татарстане запретили публиковать неофициальную информацию о дронах. Запрещены фото и видео с беспилотниками. Еще нельзя размещать данные о применении БПЛА, их типов, мест запуска и падения.