13 беспилотников ВСУ перехватили ночью над Россией

БПЛА уничтожили дежурными средствами ПВО.

Ранее три украинских БПЛА уничтожили над Воронежской областью почти за час. Их сбили системы ПВО.

Также в августе в Татарстане запретили публиковать неофициальную информацию о дронах. Запрещены фото и видео с беспилотниками. Еще нельзя размещать данные о применении БПЛА, их типов, мест запуска и падения.