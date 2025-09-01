Три украинских БПЛА уничтожили над Воронежской областью почти за час

В понедельник днем три украинских беспилотника попытались атаковать один российский регион. Все они были уничтожены, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны ВСУ заметили в небе над Воронежской областью в период с 16:50 до 17:40 по московскому времени. Дежурные средства ПВО сбили их.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что с полуночи до 05:00 1 сентября были ликвидированы 50 украинских дронов. Их перехватили над акваториями Азовского и Черного морей, в Белгородской, Саратовской, Самарской, Оренбургской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.

Между тем в ночь на 1 сентября было перехвачено 25 украинских БПЛА.