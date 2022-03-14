РИАМО - 14 мар. Около 30 автомобилей выстроились в букву Z в подмосковном Солнечногорске в знак поддержки российских военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба управления информационной политики администрации городского округа.

Патриотическая акция прошла около торгово-развлекательного центра «Солнечный». Затем участники акции с буквой Z проехали по центральным улицам города.

«Слова поддержки мы выражаем военнослужащим наших Вооруженных сил, перед которыми сейчас стоит непростая, но очень важная задача. Мы должны объединиться, чтобы помогать тем, кто в этом особенно нуждается. В первую очередь поддержка нужна беженцам — на территории округа организовано 19 пунктов приема гуманитарной помощи. Хочу сказать отдельное спасибо всем неравнодушным», — отметил глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

Это уже не первая подобная акция в Подмосковье. Так, на озере Сенеж свыше 600 человек на образовали буквы Z и V. Главной и отличительной особенностью стал российский триколор протяженностью 120 м, который растянули на набережной озера.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля. Решение об этом принял президент РФ Владимир Путин.