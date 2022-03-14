РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли мертвым 59-летнего Андрея Степанова, пропавшего более 2 недель назад в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихе, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Степанова не было известно с 27 февраля. Волонтеры выезжали на поиски мужчины, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найден, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», – говорится в сообщении.