На улицах Москвы уже можно встретить робособак — механические помощники поступили на службу в Госинспекцию по недвижимости. Эти образцы действительно повторяют походку собак и даже встают на задние лапы, однако их главная задача — инспектирование центральных районов и выявление нарушений. Подробнее о новых сотрудниках ведомства читайте в материале РИАМО.

Робот-помощник

В последние три года в московской Госинспекции по недвижимости все рутинные операции стараются автоматизировать, чтобы упростить работу инспекторов и повысить эффективность. По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, сначала в столичном ведомстве активно стали переадресовывать рутинные операции квадрокоптерам.

«У нас сейчас вместо того, чтобы ходить инспекторам по территории, <работают> квадрокоптеры. Они снимают территорию и тем самым покрывают очень большой массив информации, который ранее приходилось переваривать вручную посредством механической работы наших инспекторов», — рассказал Овчинский.

Инспектор при работе с новыми технологиями анализирует информацию, которую они приносят, и принимает конечное решение исходя из своих знаний и экспертной квалификации.

Однако в некоторых зонах нельзя использовать квадрокоптер — нужен помощник на земле. Так что недавно в распоряжении столичной Госинспекции по недвижимости появилось еще и две робособаки.

«Пришла идея изучить опыт применения вот таких роботизированных механизмов. Собственно, сейчас мы это активно тестируем и думаем, что опыт применения робособак у нас в инспекции будет успешным», — поделился Владислав Овчинский.

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Разработка робособак

Опыта выявления нарушений в имущественно-земельной сфере с помощью робособак пока нет: столичная Госинспекция по недвижимости здесь — первооткрыватель. Роботов, которые поступили на службу в ведомство, разрабатывали китайские производители. При выборе поставщика специалисты ориентировались на те модели, которые больше всего подойдут под цели и виды правонарушений, которые выявляет инспекция.

Китайские образцы очень хорошо адаптируются. Среди их преимуществ также можно выделить стоимость: они дешевле с точки зрения поставки и по соотношению цена — качество гораздо выгоднее западных аналогов.

«Мы достаточно долго работали с ними (китайскими коллегами — прим. ред.) по изучению нашей специфики, чтобы эти робособаки были применимы для тех особенностей, которые есть <в работе> Госинспекции по недвижимости. Можно сказать, что это наша совместная разработка, базирующаяся на софте, которые произведен в Китае», — отметил Овчинский.

Подготовительный этап длился почти год. В настоящее время робособак активно тестируют. В ведомстве надеются, что в ближайшее время механических помощников уже можно будет активно внедрять на профилактических мероприятиях.

«Мы планируем в весенне-летний сезон уже начать эксплуатировать роботизированных собак автономно», — заявил глава ведомства.

Однако робособак нужно использовать лишь там, где это целесообразно, уверен Овчинский. По его словам, например, на территории Троицкого района бессмысленно использовать такие агрегаты, потому что расстояния там большие, а плотность застройки не такая высокая, как в центре. Исходя из этого, к услугам механических помощников будут прибегать преимущественно в ЦАО.

В случае успешного результата тестирования парк техники увеличат. В ведомстве считают, что всего их понадобится не более 10 штук.

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Автономный механизм

Механизм у робособаки очень простой — она идет по территории и сканирует посредством LIDAR (это технология измерения расстояния с помощью лазера) и другого оборудования то, что происходит вокруг. Полученная информация накладывается на ту, которая была известна об этой территории раньше. Так и отслеживают изменения.

Кстати, сами изменения могут рисковыми и безрисковыми. Рисковые изменения потенциально могут привести к появлению недостатков, которые потом устраняют в контакте с предпринимателями. Речь идет о нарушении границ установки летних веранд кафе, незаконном строительстве и нецелевом использовании земли.

«Мы позаботились об антивандальных механизмах — на каждой робособаке установлен GPS-навигатор. Также мы видим в режиме реального времени, где находится робособака и что с ней происходит. В случае если какие-то несанкционированные действия будут происходить в отношении нашего роботизированного друга, мы это почувствуем и быстро среагируем», — отметил Овчинский.

Заряда робособаки хватает на полный цикл обследования — от 1,5 до 2 часов. Цены на робособак разные — они колеблются от 2 до 10 миллионов рублей в зависимости от сложности инструмента.

Пока робособаками управляют операторы. С помощью интерактивной карты они отслеживают, что видит механизм. В ближайшем будущем роботы будут ходить самостоятельно и полностью автономно. Сейчас же они изучают, как преодолевать препятствия, останавливаться при красном сигнале светофора — проще говоря, узнают все, что должен уметь обычный пешеход.

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Механический друг

В ведомстве сейчас тестируют двух собак. Младшая, как называют ее специалисты инспекции, весит 14 килограммов, а старшая — 30. По функционалу они идентичны: та, что поменьше, будет патрулировать городские территории, а побольше — промышленные местности.

У младшей уже даже есть кличка — Коди, но специалисты намерены выбрать и более официальное имя.

«Такое имя пришло в голову, когда взглянули на нее. Как обычно собак называют: когда видишь животное, то понимаешь, на кого оно похоже», — рассказала заместитель начальника Госинспекции по недвижимости Дарья Степанова.

А вот у большого робота пока имени нет.

По размеру собаки небольшие, приблизительно как бигль или спаниель. Роботизированные механизмы имитирует походку собак и даже могут вставать на задние лапы.

Патрулируют центральные территории города робособаки уже сейчас. Увидев робособаку на улицу, нужно только улыбнуться — ведь они очень дружелюбные.

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