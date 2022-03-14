РИАМО - 14 мар. Пресненский районный суд заключил под стражу 23-летнего подозреваемого в убийстве модели Гретты Ведлер, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее в полицию с заявлением о безвестном исчезновении модели обратился ее знакомый. Заявитель рассказал, что девушка часто конфликтовала со своим молодым человеком.

Друзья Ведлер также отмечали, что молодой человек постоянно преследовал девушку, а однажды похитил у нее 150 тыс. рублей. Несмотря на угрозы своего спутника, девушка не обращалась в полицию.

24 февраля 2021 года девушка бесследно исчезла. Почти год Ведлер искали волонтеры и правоохранительные органы. В воскресенье ее тело нашли в гараже загородного дома в Липецке. Труп был спрятан в чемодане.

По подозрению в убийстве был задержан молодой человек девушки. На допросе мужчина полностью признал вину и рассказал, что задушил девушку в номере отеля в Москве во время ссоры на почве финансовых и бытовых разногласий. После убийства мужчина спрятал тело модели в чемодан и перевез в Липецк.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Расследование преступление продолжается и поставлено на контроль столичной прокуратурой.

Опубликовано видео из номера гостиницы в Москве, где убили модель Гретту Ведлер>>