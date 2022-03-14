РИАМО - 14 мар. В Егорьевске 16 марта местные жители проголосуют за территории для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. На выбор им будут представлены 3 территории, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

Общественные обсуждения по выбору территории для подачи на конкурс пройдут в очном формате. На обсуждение вынесут 3 территории, которые набрали наибольшее количество заявок по итогам сбора предложений с 4 по 13 марта.

Так, на выбор жителей будут представлены следующие территории: сквер 60 лет Победы, улица Набережная и парк улицы Владимирской. Мероприятие состоится 16 марта в 17:00 во Дворце культуры им. Конина.

В 2018 году президент России Владимир Путин объявил о начале Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«Этот конкурс стал очень серьезной поддержкой малым городам. Наш регион ежегодно становится одним из лидеров по количеству побед во Всероссийском конкурсе. За 4 года участия уже 27 наш проект стал победителем, 18 из которых мы полностью реализовали», – заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Конкурс будет проходить в малых городах и исторических поселениях с 1 июня по 1 сентября. В 2020 году Егорьевск уже становился победителем Всероссийского конкурса Минстроя РФ. Тогда муниципалитет выиграл благодаря проекту благоустройства площади Невского, улицы Советской и набережной реки Гуслицы. За победу городскому округу был начислен грант на реализацию проекта.