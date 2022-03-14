РИАМО - 14 мар. По итогам четвертого очного полуфинала Всероссийского профконкурса «Флагманы образования. Школа», который проходит в ЦФО, финалистами стали 2 команды из Московской области, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Заявки на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» подали 36 758 человек из всех регионов РФ, из них 5190 заявок поступило от конкурсантов ЦФО.

Участие в полуфинале приняли 49 команд из разных областей Центрального федерального округа, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Каждая команда состоит из 4 человек. Среди конкурсантов – руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов.

Конкурсные испытания проходили на площадке Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.

Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей» Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей» Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей» Пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей» 1 из 4

Подмосковье в финале представят команды: МБОУ «Видновская СОШ №5 с УИОП», Видное, участники: директор Олег Рубцов, замдиректора Юлия Кочеткова, учитель английского языка Вера Сидорова, учитель физкультуры Надежда Пиюк, и лицей №7 имени Д. П. Уланова, Химки, участники: замдиректора Светлана Смирнова, учитель английского языка Ольга Саркисова, учителя начальных классов Татьяна Плискунова и Екатерина Скороходова.

«Главной ценностью профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей» является возможность показать навыки командной работы, улучшить взаимоотношения внутри коллектива, приобрести новый опыт. Решение участвовать в конкурсе мы приняли легко – было очень интересно проверить себя на этапе тестирования, а потом пообщаться с коллективами в полуфинале» – отметила Пиюк.

Смирнова считает, что участие в конкурсном движении – важная составляющая профессионального развития педагога.

«Проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет испытать себя, по-новому взглянуть на форматы командного взаимодействия, узнать современные практики, проработать свои профессиональные и гибкие навыки. Будущим участникам конкурса хочется пожелать не бояться и пробовать. Все получится!» – сказала Смирнова.