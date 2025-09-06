В микрорайоне Подрезково в Химках пройдет выездная администрация

В среду, 10 сентября, в Химках состоится встреча жителей с профильными специалистами. Мероприятие пройдет с 18:00 до 20:00 по адресу: микрорайон Подрезково, улица Школьная, дом 2 (школа № 20), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Открытый диалог с горожанами — одно из приоритетных направлений администрации округа. Химчане смогут получить консультацию по вопросам ЖКХ, социального обеспечения, здравоохранения, безопасности, предпринимательства.

«Работа депутата — это, прежде всего, служение людям. Мы стремимся слышать каждого жителя, оперативно реагировать на его нужды и делать все возможное, чтобы сделать жизнь в нашем округе лучше. Для нас важен каждый вопрос и каждая инициатива, направленная на благо Химок. Мы открыты для диалога и готовы работать вместе, чтобы строить достойное будущее», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Кроме того, каждый желающий может предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

10 сентября в Химках пройдет уже 34-я выездная администрация с начала года.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.