Ликсутов: Москва получила по офсету более 6,2 млн единиц лекарственных средств

Компания «Велфарм-М», входящая в московский фармацевтический кластер, осуществляет поставки противовоспалительных, гипогликемических, антигистаминных и кардиологических препаратов для столицы, начиная с мая 2025 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по распоряжению Мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает поддержку ключевым сферам промышленного производства и содействует организации импортозамещения критически важной продукции. Офсетные соглашения дают компаниям возможность увеличивать инвестиции в создание российских лекарств и гарантировать фармацевтическую безопасность.

«Резидент особой экономической зоны „Технополис Москва“ и участник московского фармацевтического кластера, предприятие „Велфарм-М“ с мая 2025 года по офсетному контракту поставило городу свыше 6,2 млн таблеток и гранул для терапии эндокринных и неврологических заболеваний. Данная продукция была произведена по полному циклу, в том числе с использованием российских фармацевтических субстанций», — отметил Ликсутов.

Согласно условиям офсетных контрактов, предприятие организует выпуск медикаментов по 63 международным непатентованным наименованиям, куда входит 5% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, с 023 года город подписал с компанией «Велфарм-М» два офсетных контракта. В рамках первого завод будет поставлять лекарства по 20 международным непатентованным наименованиям, и часть из них уже поступает в столичные больницы.

«Второй офсетный контракт предполагает поставки противоглаукомных, противоопухолевых, анальгезирующих препаратов, а также антидепрессантов и нейролептиков по 43 международным непатентованным наименованиям. Отгрузки начнутся в 2027 году. В общей сложности, благодаря офсетам на предприятии будет организовано около 2,6 тысячи новых рабочих мест», — сказал Анатолий Гарбузов.

Суммарная площадь чистых производственных помещений «Велфарм-М» составляет не меньше 15 тыс. кв. м. Первую очередь фармзавода ввели в эксплуатацию в январе 2023 года.

Как отметили в «Велфарм-М», рамках выполнения офсетного контракта для жителей Москвы мы в компании начали первое в России полное производство из отечественных фармсубстанций антигельминтных жевательных таблеток Албендазол, противоэпилептических таблеток Окскарбазепин, а также таблеток Саксаглиптин и Глимепирид, применяемых при эндокринных заболеваниях.

С 2017 года Правительство Москвы заключило 35 офсетных контрактов на поставку медикаментов, медицинских изделий, продуктов питания для молочно-раздаточных пунктов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторов для электротранспорта, компактной коммунальной техники на электрической тяге, лифтового оборудования и других товаров. Совокупный объем закупок по данным контрактам превысит 700 млрд рублей. Всего будет создано более 9 тыс. новых рабочих мест. Инвестиции в освоение производств составят свыше 126 млрд рублей.

По 9 офсетным контрактам инвесторы уже завершили строительство и модернизацию производственных мощностей, и начаты поставки продукции для городских нужд.