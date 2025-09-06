Россия нарастила поставки сои в США до исторического максимума

Соединенные Штаты Америки в июле приобрели у РФ соевых бобов на рекордную сумму в 16,8 млн долларов, сообщает РИА Новости .

В мае 2025 года США после перерыва почти на 1,5 года снова стали закупать российские соевые бобы. Тогда их приобрели на 4,9 млн долларов.

А в июле из РФ импортировано более чем втрое больше соевых бобов — на 16,8 млн долларов. Этот показатель стал абсолютным максимумом за все годы торговли России и США.

Всего Америка в июле купила за границей соевых бобов на 61,3 млн долларов. Топ поставщиков возглавляет Аргентина с объемом в 20,2 млн долларов, затем идет Канада с 20,1 млн долларов. Топ-3 замкнула Россия, а в пятерку еще вошли Украина (3,1 млн долларов) и Уругвай (819 тыс. долларов).

Сами Штаты также крупные поставщики сои. Так, в середине лета они экспортировали этого товара на 761,3 млн долларов. В основном американскую сою покупали Мексика (175,1 млн долларов), Египет (102,1 млн долларов) и Индонезия (100,6 млн долларов).