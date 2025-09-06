Настоящая живодерня: разгорелся скандал вокруг игровой со щенками в ТРЦ «Рио»

С требованием закрыть игровую комнату со щенкам породы мальтипу в московском ТРЦ «Рио» выступили зоозащитники. Они рассказали, что собаки так обессилены, что просто «лежат тряпочками», сообщает MSK1.ru .

Активисты разместили в Сети петицию, ее уже подписали свыше 25 тыс. человек за пять дней. Игровую комнату «Мальтипу Броски» зоозащитники и блогеры прозвали «самой настоящей живодерней».

«Сотни людей каждый день приходят в это место, чтобы потискать милых щеночков, не давая малышам должного отдыха и ухода. Они лежат как тряпочки, худые, с текущими глазками и довольно больным видом, что не удивительно!» — говорится в посте одной из активисток.

В паблике «Зоопомощь в СПБ» утверждают, что положительные отзывы об игровой комнате со щенками на самом деле куплены, так как гости получают за них в подарок футболки. Также там отметили, что за собаками не ухаживают, они выглядят измученно.

Активисты обвалили рейтинг игровой комнаты в сервисе «Яндекс Карты» всего за несколько дне. Они написали свыше 3 тыс. отрицательных комментариев. Сейчас рейтинг составляет 2,5 из 5. Пользователи пишут однотипные сообщения с требованием закрыть «Мальтипу Броски» и прекратить «живодерство».

Владелец игровой комнаты Давид Навасардян подчеркнул, что ему нечего скрывать. В контактном зоопарке, помимо собак, живут еще лягушки и рептилии.

«Если кто-то из родителей хочет узнать информацию по поводу щенков, их прививок и прочего, мы это всегда предоставляем. Также журналы дезинфекции, они у нас проходят раз в неделю», — сказала администратор.

Как уточнил владелец, данная волна хейта уже вторая. Первая была после открытия заведения, когда в «Мальтипу Броски» приезжали сотрудники надзорных органов и журналисты федерального ТВ. Но никто не нашел, к чему придраться.

По словам Навасардяна, люди, которые пишут негативные комментарии, не были в заведении. За все время работы к ним пришли только две девушки, которым провели экскурсию и у них остались положительные впечатления.

«При этом в соцсетях об этом не пишут. Нас просто посылают в ад, говорят, что найдут и убьют», — добавил Навасардян.

Как он пояснил, если с мальтипу не контактировать, то собаки начинают плакать и плохо себя чувствовать. При этом у щенков есть спецместо для отдыха с лежанкой и водой. А следы у них под глазами — особенности породы.