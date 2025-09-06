сегодня в 11:57

Мирный житель погиб при ударе БПЛА по автобусу в Белгородской области

Один мирный житель погиб и еще один пострадал в результате атаки украинского беспилотника на служебный автобус на участке автодороги Казинка — Посохово Валуйского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений водитель скончался на месте. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что находящийся рядом с водителем пассажир получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован в местную больницу. Ему окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Глава региона добавил, что третий пассажир, предварительно, не пострадал. В результате атаки дрона ВСУ автобус полностью выгорел.

Ранее мужчина погиб и женщина пострадала в результате удара ВСУ по Грайворонскому городскому округу Белгородской области.