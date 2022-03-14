РИАМО(ЩЕЛКОВО) - 14 мар. В городском округе Щелково объявили конкурс на проектирование и строительство детского сада на 220 мест, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на проектирование и строительство детского сада на 220 мест в городском округе Щелково», - сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство детского сада на 220 мест по адресу: Московская область, г. Щелково, ул. Школьная, вблизи МБОУ СОШ № 1.

Проектирование и строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета городского округа Щелково. Завершение строительства объекта запланировано на 2024 год.