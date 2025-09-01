Подготовка к зимнему периоду завершена на 123 котельных и в 214 соцучреждениях Пушкинского

В обсуждении приняли участие депутаты, руководители поставщиков ресурсов и ответственные за территории. Подрядчики отчитались о проделанной за минувшую неделю работе и представили свои планы на ближайшее время.

Осенне-зимний период традиционно является серьезной проверкой для всей коммунальной системы. В Пушкинском функционируют 130 котельных, и подготовка к отопительному сезону уже завершена на 123 из них. Полностью выполнены профилактические мероприятия на центральных тепловых пунктах, водозаборах, водопроводных и канализационных сетях, а также на канализационных насосных станциях. Аналогичные планово-предупредительные работы завершены во всех 214 социальных учреждениях округа.

Пробный запуск отопления запланирован на 15 сентября, к этому сроку все подготовительные работы будут полностью закончены.

«Мы осуществляем ежедневный контроль хода работ. Несмотря на возникающие трудности, они не помешают началу пробной подачи тепла 15 сентября», — подчеркнул глава муниципалитета по итогам совещания.

На встрече также обсуждалась реализация государственной программы в области теплоснабжения. В рамках этой программы на территории Пушкинского ведется работа по 22 проектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.