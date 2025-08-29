В Гражданском поселке Сергиева Посада завершили обустройство футбольного поля

Пробить мячом по воротам противника… Еще вчера об этом мальчишки Гражданского поселка в Сергиевом Посаде могли только мечтать. А сегодня они с азартом гоняют мяч по новому газону футбольного поля. Довольны и взрослые, которые год назад обратились к депутату Госдумы Сергею Пахомову с просьбой помочь восстановить старенький заросший бурьяном стадион. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже в мае этого года на поле заехал экскаватор, и работа началась. Помимо футбольного поля для ребят оборудовали детскую площадку. Так что спортивный сектор у пожарного депо — теперь полноценная точка притяжения всех любителей спорта на Гражданке. Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова и депутат Госдумы Сергей Пахомов оценили результат.

«Это хороший пример простой понятной схемы: мысль, слово, дело. Год назад мы здесь ходили с этой идеей, а сегодня она уже готова. Надо делать такие площадки, там, где они нужны», — отметил Сергей Пахомов.

«Мы пришли к тому, что спортивные и прогулочные зоны уже пора делать в частном секторе», — сказала Оксана Ероханова.

Родители футболистов также одобрили концепцию спортивного объекта. А главное сами юные спортсмены, получили такое удовольствие, что даже сбились со счета в проведенной игре.

Спортивный сектор на Гражданском поселке планируют развивать, так что в будущем счет возможно будет уже на электроном табло.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.