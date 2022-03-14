РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 мар. В городском округе Балашиха построят школу на 275 мест, конкурс на возведение объекта образования уже объявили, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство школы на 275 мест в городском округе Балашиха», - сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме было опубликовано в Единой информационной системе.

Строительно-монтажные работы будут выполняться по адресу: городской округ Балашиха, Леоновское шоссе, вл. 2. Завершить строительство планируется в 2023 году.

Возведение учебного заведения будет вестись в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств бюджета региона и средств бюджета городского округа.