РИАМО - 14 мар. С начала 2022 года в рамках программы «Социальная газификация» к газоснабжению были подключены 154 населенных пункта Московской области, сообщает пресс-служба компании «Мособлгаз».

В настоящий момент строительные работы по газификации продолжаются в 135 населенных пунктах Подмосковья. В мероприятиях задействованы 400 газовиков и 47 единиц спецтехники.

На текущей неделе работы по подключению к газопроводу начнутся еще в трех населенных пунктах региона: деревне Острово в Орехово-Зуевском округе, городе Рошаль в округе Шатура и селе Новохаритоново в Раменском округе.

Жители Подмосковья могут следить за ходом работ онлайн на интерактивной карте на сайте «Мособлгаза». С помощью карты можно также подать заявку на участие в программе «Социальная газификация».