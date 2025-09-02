Китайские ученые изобрели ленту, преобразующую тепло тела человека в ток

Ученые из Китая создали резиновую ленту, которая может преобразовывать тепло человеческого тела в электричество, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет South China Morning Post, электронные часы и фитнес-браслеты, которые сейчас активно носят люди, нуждаются в громоздких батареях или частой зарядке. А это изобретение может стать неиссякаемым источником энергии, избавляющим от данной проблемы.

Принцип работы резиновой ленты от китайских ученых основан на термоэлектрическом эффекте, когда для выработки энергии используется разница температур. В случае с зарядкой часов — температур человеческого тела и окружающей среды.

«Такие тепловые устройства удобны в ношении и эффективно преобразуют тепловую энергию организма в электрическую с меньшими потерями тепла», — отметил ученый Лэй Тин из Пекинского университета.

Он добавил, что теоретически, если нет внешних повреждений, то устройство может обеспечивать бесперебойную подачу энергии без ограничений по времени.