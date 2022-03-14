РИАМО - 14 мар. Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход строительства бизнес-центра iCITY, который расположен на территории «Москвы-Сити», сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

В «Москве-Сити» построено более 3 млн кв. м недвижимости. В 2021 году там стартовало строительство уникального бизнес-центра iCITY.

«Две башни, созданные по стандартам «умной архитектуры», будут интегрированы в деловую и транспортную инфраструктуру Сити и станут местом работы для нескольких тысяч москвичей», – сообщил Собянин.

Деловые небоскребы iCITY являются уникальным офисным проектом класса «А», который был разработан архитектурным бюро Хельмута Яна JAHN Architecture. На едином восьмиуровневом стилобате с атриумом будут возвышаться 34-этажная Time Tower высотой 130 м и 61-этажная Space Tower высотой 258 м.

Общая площадь комплекса будет составлять 229 тыс. кв. м. При строительстве зданий применяется сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности зданий. Современные решения позволят снизить энергопотребление зданий более чем на 25%.

Еще там появится паркинг на 942 машиноместа. В стилобатной части будут размещены фитнес-центр с бассейном, фуб-холл, кафе, рестораны, банки и аптеки. Кроме того, на северо-восточных и северо-западных фасадах башен будут размещены скай-террасы с панорамными видами на «Москва-Сити».

Более половины всех офисных помещений будет отдано под размещение малого и среднего бизнеса.

Сейчас специалисты занимаются возведением монолитного каркаса здания на уровне 5 этажа по башне Space Tower и на уровне 2 этажа – по башне Time Tower. На проведении работ задействованы 850 строителей.

Завершение работ запланировано на 2024 год. Чтобы обеспечить транспортную доступность, существующий тоннель ГБУ «Гормост» будет интегрирован под станцией МЦД Тестовская с подземной пешеходной галереей. Кроме того, на этапе проектирования находятся подъездные пути и объекты пешеходной инфраструктуры.

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